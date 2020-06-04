Как будут работать кладбища в канун и на Радоницу

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что в период с 5 по 9 июня доступ частного транспорта на территории столичных кладбищ будет запрещен в связи с проведением работ по уборке и обустройству профильными службами. Данная мера будет предпринята в контексте проведения 7 и 8 июня Радоницы.

Доступ граждан на кладбища будет разрешен с 08.00 до 17.00 при строгом соблюдении мер защиты (гигиена рук, обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции и так далее).

В то же время доступ к Центральному кладбищу будет осуществляться только через главный вход со стороны улиц Армянская – Матеевич. На “Дойну” можно будет зайти через доступные на одноименной улице входы, где будут находиться полицейские для обеспечения общественного порядка.

Употреблять продукты питания и напитки на кладбищах строго запрещено. Также не разрешена уличная торговля на территории, прилегающей к кладбищам, а существующие коммерческие единицы должны строго соблюдать все меры защиты от коронавируса.

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