Как будут работать банки страны в праздничные дни

Как будут работать банки страны в праздничные дни

Полный обзор от “Аргументов и фактов в Молдове”. 

Banca Comercială Română

26 августа рабочий день филиалов сокращен на час. С 27 по 31 августа подразделения работать не будут.

Comertbank

26 августа рабочий день филиалов сокращен на час. С 27 по 31 августа подразделения работать не будут.

Eximbank

В период с 27 по 31 августа филиалы и подразделения банка работать не будут.

Fincombank

Ознакомиться с графиком работы подразделений банка с 27 по 31 августа можно здесь.

Mobiasbanca

26 августа рабочий день филиалов сокращен на час. С 27 по 31 августа подразделения работать не будут.

Moldindconbank

26 августа и 30 августа рабочий день филиалов банка сокращен на час. 27 августа и 31 августа подразделения банка работать не будут, а 28-го будут осуществлять деятельность только те, которые обычно работают по субботам.

Moldova Agroindbank

26 августа рабочий день подразделений банка будет сокращен на час. 27, 28 и 31 августа будут работать только некоторые филиалы:

27 августа предоставлять услугу обмена валют будут следующие подразделения банка 

28 августа некоторые подразделения и филиалы банка будут предоставлять физическим лицам весь спектр услуг 

31 августа обменять валюту можно будет здесь 

ProCredit Bank 

27, 28 и 31 августа банк работать не будет. 26 августа рабочий день будет сокращен, а режим дистанционного обслуживания Probanking будет изменен:

Victoriabank

26 августа рабочий день подразделений будет сокращен на час. 27 и 31 августа филиалы работать не будут. 28 августа – обычный рабочий день, за некоторыми исключениями.

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