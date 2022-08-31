Как будут работать банки страны сегодня

Как будут работать банки страны сегодня

Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”. 

Banca Comercială Română

Сегодня в филиалах этого банка выходной день.

Energbank

До 13.00 сегодня будут работать агентство №1 и №2 филиала Чокана Ноуэ, а также подразделения банка в некоторых районах.

Fincombank

31 августа будут работать некоторые подразделения банка. Ознакомиться с их списком можно здесь.

Moldindconbank

31 августа – выходной день, за исключением агентства №300.

maib

31 августа будут работать некоторые подразделения банка.

Victoriabank

Ознакомиться с филиалами, которые будут работать сегодня, можно тут.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md