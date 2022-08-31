Как будут работать банки страны сегодня

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Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.

Banca Comercială Română

Сегодня в филиалах этого банка выходной день.

Energbank

До 13.00 сегодня будут работать агентство №1 и №2 филиала Чокана Ноуэ, а также подразделения банка в некоторых районах.

Fincombank

31 августа будут работать некоторые подразделения банка. Ознакомиться с их списком можно здесь.

Moldindconbank

31 августа – выходной день, за исключением агентства №300.

maib

31 августа будут работать некоторые подразделения банка.

Victoriabank

Ознакомиться с филиалами, которые будут работать сегодня, можно тут.

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