Как будут работать банки страны на зимние праздники

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Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.

Banca Comercială Română

25 декабря, 1, 7 и 8 января отделения банка работать не будут. 31 декабря подразделения банка будут работать до 13.00, а филиал по улице Григоре Уреке работать не будет. Выплаты через 24Banking будут доступны до 14.00.

24 декабря и 6 января график работы будет следующим:

Comertbank

24 декабря и 6 января отделения банка будут работать по сокращённому на час графику. 31 декабря клиенты будут обслуживаться до 13.00, а 4 января – с 15.00. 25 декабря, 1, 2, 7 и 8 января – выходные.

Moldova Agroindbank

24 декабря отделения банка будут работать по сокращённому на час графику, а 25 декабря будут работать только некоторые филиалы. Они будут осуществлять операции по обмену валют.

ProCredit Bank

25 декабря отделения банка работать не будут, а 24 декабря график следующий:

Victoriabank

24 и 31 декабря, а также 6 января отделения банка будут работать по сокращённому на час графику. 1 января с 14.00 до 22.00 будет работать отделение банка в Shopping MallDova, а 25 декабря, 7 и 8 января и другие филиалы в ряде торговых центров. Их список представлен ниже:

Другие банки данные о работе в праздники пока не опубликовали. Информация будет обновляться.

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