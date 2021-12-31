Как будут работать банки страны на зимние праздники

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Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.

Banca Comercială Română

31 декабря и 6 января отделения банка будут работать по сокращённому графику, представленному ниже. Выплаты через 24Banking 31 декабря будут доступны до 14.00, а 6 января – до 16.15.

Comertbank

31 декабря филиалы банка будут работать до 13.00. 1 и 2 января – выходные, а 3 января филиалы банка откроются в 16.00.

Moldova Agroindbank

31 декабря филиалы банка будут работать по сокращённому графику – до 14.00. А 1 и 2 января будут работать филиалы, которые расположены в торговых центрах и таможенных пунктах. Подробнее с графиком работы банка можно ознакомиться здесь.

ProCredit Bank

31 декабря и 6 января филиалы банка будут работать по сокращённому графику, с которым можно ознакомиться здесь. 7 января – выходной во всех подразделениях. В остальные дни банк работает согласно стандартному графику.

Victoriabank

31 декабря, а также 6 января отделения банка будут работать по сокращённому на час графику. А 1, 7 и 8 января будут работать филиалы в ряде торговых центров. Их список представлен ниже.

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