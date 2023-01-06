Как будут работать банки страны на Рождество

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Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.

Banca Comercială Română

7 января – выходной. 6 января филиалы банка будут работать по измененному графику. Крайний срок отправки платежей через 24 Banking на 6 января 2023 года установлен до 16:15.

Energbank

7 января – выходной день для всех подразделений. А 8 января будут работать по графику субботы (до 13:00) только подразделения в Анений Ной, Флорешть, Хынчешть, Единец, Кагул и агентсво №4 в Кагуле.

Eurocreditbank

7 и 8 января – выходные. С графиком работы пунктов обмена валют можно ознакомиться здесь.

Fincombank

6 января филиалы банка будут работать по сокращённому графику. 7 января – выходной.

Moldindconbank

6 января график работы подразделений банка сокращён на час. 7 и 8 января – выходные.

ProCredit Bank

6 января операции в местной и иностранной валюте будут производиться до определённого времени. 7 января – выходной.

Victoriabank

6 января график работы подразделений банка сокращён на час. 7 и 8 января будут работать некоторые филиалы, ознакомиться с их списком можно тут.

Maib

6 января график работы будет сокращен на один час. 7 января клиентам будут открыты некоторые отделения и агентства для операций по обмену валюты (частным лицам). Их список можно найти тут.

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