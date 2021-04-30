Как будут работать банки страны на праздники

Полный обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.
Banca Comercială Română
3 и 10 мая нерабочие дни, а 30 апреля подразделения банка будут работать, как указано здесь.
Comertbank
30 апреля график работы подразделений банка будет сокращён на час. 1 и 3 мая – нерабочие дни.
Energbank
1, 3, 9 и 10 мая некоторые подразделения банка будут работать до 13.00. Список можно найти здесь.
Eurocreditbank
30 апреля график работы подразделений банка будет сокращён на час. 1-3 и 8-10 мая – нерабочие дни, однако в некоторых филиалах будет работать обмен валют. Список и время можно найти здесь.
Moldindconbank
30 апреля и 8 мая график работы подразделений банка будет сокращён на час. 1, 2, 3, 9 и 10 мая – нерабочие дни.
Moldova Agroindbank
30 апреля график работы подразделений банка будет сокращён на час, а 1-3 мая услугу обмена валют будут предоставлять некоторые филиалы. Ознакомиться с их списком можно здесь.
Victoriabank
Узнать о работе подразделений банка 1-3 и 8-10 мая можно здесь.
Другие банки информацию о работе в праздничные дни не обнародовали.
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