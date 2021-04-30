Как будут работать банки страны на праздники

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Полный обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.

Banca Comercială Română

3 и 10 мая нерабочие дни, а 30 апреля подразделения банка будут работать, как указано здесь.

Comertbank

30 апреля график работы подразделений банка будет сокращён на час. 1 и 3 мая – нерабочие дни.

Energbank

1, 3, 9 и 10 мая некоторые подразделения банка будут работать до 13.00. Список можно найти здесь.

Eurocreditbank

30 апреля график работы подразделений банка будет сокращён на час. 1-3 и 8-10 мая – нерабочие дни, однако в некоторых филиалах будет работать обмен валют. Список и время можно найти здесь.

Moldindconbank

30 апреля и 8 мая график работы подразделений банка будет сокращён на час. 1, 2, 3, 9 и 10 мая – нерабочие дни.

Moldova Agroindbank

30 апреля график работы подразделений банка будет сокращён на час, а 1-3 мая услугу обмена валют будут предоставлять некоторые филиалы. Ознакомиться с их списком можно здесь.

Victoriabank

Узнать о работе подразделений банка 1-3 и 8-10 мая можно здесь.

Другие банки информацию о работе в праздничные дни не обнародовали.

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