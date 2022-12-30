Как будут работать банки страны на праздники

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Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.

BCR

30 декабря подразделения банка будут работать до 13.00.

Comerțbank

30 декабря физические и юридические лица будут обслуживаться до 16.00. 31 декабря и 1 января – выходные.

Energbank

В период новогодних праздников подразделения банка будут работать по следующему графику:

30 декабря 2022 года – до 13:00;

31 декабря 2022 года – не будут работать;

1 января 2023 года – не будут работать.

Со 2 января 2023 года подразделения банка возобновят свою работу в обычном режиме.

EuroCreditBank

31 декабря и 1 января – выходные дни. Ознакомиться с графиком работы филиалов 30 декабря можно здесь.

Eximbank

30 декабря график работы будет сокращён на час. Подразделения банка возобновят деятельность в обычном режиме с 3 января 2023 года.

Maib

30 декабря филиалы банка будут работать в обычном режиме. 31 декабря подразделения будут работать по определённому графику, ознакомиться с которым можно здесь.

Moldindconbank

30 декабря – обычный рабочий день, 31 декабря до 12.00 будут работать подразделения банка, которые обычно функционируют по субботам. 1 января – выходной.

OTP Bank

30 декабря филиалы будут работать до 10.00. 31 декабря – выходной.

ProCredit Bank

Ознакомиться с графиком проведения операций 30 декабря можно здесь. Подразделения банка возобновят работу в обычном режиме 2 января.

Victoriabank

Ознакомиться с графиком работы подразделений банка можно здесь.

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