Как будут работать банки страны 8 марта

Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.
Mobiasbanca
В понедельник, 8 марта, филиалы банка работать не будут.
Moldindconbank
7 марта рабочий день филиалов банка будет сокращён на час. 8 марта – выходной.
Moldova Agroindbank
8 марта будут работать следующие филиалы банка (только валютные операции):
Victoriabank
Ознакомиться с графиком работы филиалов этого банка 8 марта можно здесь.
Другие банки информацию о графике работы 8 марта не опубликовали.
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