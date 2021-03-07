Как будут работать банки страны 8 марта

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Обзор “Аргументов и фактов в Молдове”.

Mobiasbanca

В понедельник, 8 марта, филиалы банка работать не будут.

Moldindconbank

7 марта рабочий день филиалов банка будет сокращён на час. 8 марта – выходной.

Moldova Agroindbank

8 марта будут работать следующие филиалы банка (только валютные операции):

Victoriabank

Ознакомиться с графиком работы филиалов этого банка 8 марта можно здесь.

Другие банки информацию о графике работы 8 марта не опубликовали.

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