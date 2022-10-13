Как будут работать банки сегодня и завтра

14 октября объявлен выходным днём, подразделения банка в мун. Кишинёв не будут работать. 13 октября график работы подразделений банка в мун. Кишинёв сокращён на час.

Energbank

14 октября до 13.00 будут работать только филиалы банка, расположенные по следующим адресам:

Варница, 8;

Каля Орхеюлуй, 36;

Московский проспект, 5.

Флорешты, 31 августа 1989, 59;

Бричаны, Штефана чел Маре, 2.

Eximbank

14 октября подразделения банка не будут работать. 13 октября график работы подразделений сокращён на час.

Maib

13 октября график работы сокращён на час, а 14 октября будут работать следующие подразделения:

Moldindconbank

13 октября график работы сокращён на час, а 14 октября подразделения банка в Кишинёве (за исключением филиала ULTRA), Дурлештах, Бричанах, Флорештах, Вулканештах и Резине.

Victoriabank

13 октября график работы сокращён на час, а 14 октября не будут работать следующие филиалы:

№2, г. Флорешты, ул. 31 Августа 1989, 59;

№19, г. Бричаны, ул. Индепенденцей, 20А;

№58, г. Резина, ул. 27 августа 1989, 18/a.

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