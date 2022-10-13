Как будут работать банки сегодня и завтра

В связи с празднованием дня рождения столицы, а также храмовых праздников в некоторых городах Молдовы график работы банков сегодня и завтра изменён.
Comertbank
14 октября объявлен выходным днём, подразделения банка в мун. Кишинёв не будут работать. 13 октября график работы подразделений банка в мун. Кишинёв сокращён на час.
Energbank
14 октября до 13.00 будут работать только филиалы банка, расположенные по следующим адресам:
- Варница, 8;
- Каля Орхеюлуй, 36;
- Московский проспект, 5.
- Флорешты, 31 августа 1989, 59;
- Бричаны, Штефана чел Маре, 2.
Eximbank
14 октября подразделения банка не будут работать. 13 октября график работы подразделений сокращён на час.
Maib
13 октября график работы сокращён на час, а 14 октября будут работать следующие подразделения:
Moldindconbank
13 октября график работы сокращён на час, а 14 октября подразделения банка в Кишинёве (за исключением филиала ULTRA), Дурлештах, Бричанах, Флорештах, Вулканештах и Резине.
Victoriabank
13 октября график работы сокращён на час, а 14 октября не будут работать следующие филиалы:
- №2, г. Флорешты, ул. 31 Августа 1989, 59;
- №19, г. Бричаны, ул. Индепенденцей, 20А;
- №58, г. Резина, ул. 27 августа 1989, 18/a.
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