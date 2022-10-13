Как будут работать банки сегодня и завтра

Как будут работать банки сегодня и завтра

В связи с празднованием дня рождения столицы, а также храмовых праздников в некоторых городах Молдовы график работы банков сегодня и завтра изменён. 

Comertbank

14 октября объявлен выходным днём, подразделения банка в мун. Кишинёв не будут работать. 13 октября график работы подразделений банка в мун. Кишинёв сокращён на час.

Energbank

14 октября до 13.00 будут работать только филиалы банка, расположенные по следующим адресам:

  • Варница, 8;
  • Каля Орхеюлуй, 36;
  • Московский проспект, 5.
  • Флорешты, 31 августа 1989, 59;
  • Бричаны, Штефана чел Маре, 2.

Eximbank

14 октября подразделения банка не будут работать. 13 октября график работы подразделений сокращён на час.

Maib

13 октября график работы сокращён на час, а 14 октября будут работать следующие подразделения:

Moldindconbank

13 октября график работы сокращён на час, а 14 октября подразделения банка в Кишинёве (за исключением филиала ULTRA), Дурлештах, Бричанах, Флорештах, Вулканештах и Резине.

Victoriabank 

13 октября график работы сокращён на час, а 14 октября не будут работать следующие филиалы:

  • №2, г. Флорешты, ул. 31 Августа 1989, 59;
  • №19, г. Бричаны, ул. Индепенденцей, 20А;
  • №58, г. Резина, ул. 27 августа 1989, 18/a.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md