Как будут проходить церковные службы: уточнения НЧКОЗ

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Церковные службы в Молдове будут проводиться при строгом соблюдении мер профилактики и недопущения распространения коронавируса. Между прихожанами обязательно должна соблюдаться дистанция не менее двух метров, а на входе в храмы, на видных и доступных местах, должны быть размещены дозаторы с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе. Об этом говорится в решении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью (НЧКОЗ).

При входе в церковь и/или место проведения богослужений верующие должны продезинфицировать руки. Обязательна и термометрия. Прихожан с температурой и/или симптомами респираторной инфекции в помещения не пустят.

На протяжении всей службы необходимо носить защитную маску. Она должна прикрывать и рот, и нос.

Религиозные мероприятия на открытом воздухе будут проводиться с соблюдением физического расстояния между людьми в 1,5 метра. Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью призывает людей из групп риска – пожилых и с хроническими заболеваниями – по возможности избегать людных мест и молиться дома, пишет moldpres.md.

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