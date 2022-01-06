Как будут курсировать троллейбусы в рождественские дни

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7, 8 и 9 января троллейбусы в Кишинёве будут курсировать по особому графику.

Об этом сообщается на странице Управления электротранспорта (RTEC) в соцсети. Так, троллейбусы будут ходить по расписанию воскресенья. Ознакомиться с ним можно на панно, размещённых на остановках общественного транспорта.

В то же время указанные дни туристический троллейбус будет курсировать по следующему расписанию:

15:00 – экскурсия на молдавском языке.

15:15 – экскурсия на русском языке.

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