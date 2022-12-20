Как будет работать Центральный рынок в зимние праздники

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В связи с новогодними и рождественскими праздниками Центральный рынок и Птичий рынок по ул. Кэрбунарь, 9, будут работать по специальной программе с необходимыми мероприятиями по санитарной обработке и дезинфекции торговых помещений и территорий.

Так, 25 и 26 декабря Центральный рынок и Птичий рынок будут работать в обычном режиме. А 1, 2, 7 и 8 января – выходные. Санитарный день будет проводиться 2 января.

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