Как будет проходить образовательный процесс в Кишинёве после каникул? Решение объявят в субботу

Как будет проходить образовательный процесс в Кишинёве после каникул? Решение объявят в субботу
Порядок возобновления образовательного процесса после каникул, включая поступившие в примарию запросы, а также другие темы и решения будут обсуждаться в субботу на заседании Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. 

Напомним, что на данный момент учащиеся находятся на каникулах, которые продлятся до 10 мая включительно. До каникул занятия проходили с физическим присутствием учеников 1-4, 5, а также 9 и 12 классов. У остальных уроки проходили дистанционно.

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