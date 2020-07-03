Как будет ездить общественный транспорт в Кишинёве в эти выходные

Как будет ездить общественный транспорт в Кишинёве в эти выходные

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, общественный транспорт в столице будет ездить в обычном режиме. 

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан потребовал, чтобы администраторы муниципальных предприятий “Управление электротранспорта” и “Городской автобусный парк” обеспечили безопасность своих сотрудников, выдав водителям и кондукторам средства защиты от коронавируса: спецодежду, маски, перчатки, защитные экраны или очки. Также все троллейбусы и автобусы должны быть оснащены дозаторами с дезинфицирующим средством, а пассажиры должны иметь к ним доступ.

Кроме того, кондукторы должны следить за тем, чтобы пассажиры правильно носили маску – она должна прикрывать и нос, и рот.

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