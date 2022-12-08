Кагульчанин нелегально пересёк границу с краденым оружием (ВИДЕО)

Кагульчанин нелегально пересёк границу с краденым оружием (ВИДЕО)

26-летний мужчина был задержан сотрудниками пограничного патруля после того, как переплыл реку Прут со стороны Румынии.

У уроженца Кагула были биометрический паспорт и сумка, в которой лежали три ружья, обмотанные водонепроницаемой лентой. Гражданин признался, что хотел продать оружие на чёрном рынке. Как выяснилось, оно было украдено из магазина в Австрии, примерная стоимость ружья составляет 34 000 евро.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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