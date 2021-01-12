Кагульчанин “купил” права, но не смог пройти пограничный контроль

0

Накануне в пункте пропуска “Кагул” пограничники проверили пассажира машины, следовавшей в Германию. У 22-летнего уроженца Кагульского района нашли водительское удостоверение с признаками подделки.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад посещал занятия в автошколе. За 300 евро ему предложили “помочь” с правами, и кагульчанин согласился.

Поддельный документ был изъят и отправлен на экспертизу. Расследование случившегося продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.