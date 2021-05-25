Кагул, Чимишлия, Сынжерей, Комрат: местные избранники продолжают выступать с заявлениями в поддержку блока коммунистов и социалистов

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Местные избранники ряда населённых пунктов Кагульского, Чимишлийского, Сынжерейского и Комратского районов страны высказались сегодня в поддержку Избирательного блока коммунистов и социалистов.

В подписанных ими декларациях выражается уверенность в том, что только коммунисты и социалисты смогут консолидировать многонациональное молдавское общество вокруг идей созидания, строительства государства, экономического и социального развития, а также вернут в Молдову мир и взаимопонимание.

Напомним, досрочные парламентские выборы пройдут в Молдове 11 июля.

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