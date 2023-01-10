Качество воздуха в столице – в норме

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Несколько дней подряд уровень атмосферного загрязнения в муниципии выходил за рамки допустимых показателей, однако с 5 по 10 января каких-либо отклонений от среднесуточной нормы не зафиксировано.

Специалисты Агентства по охране окружающей среды утверждают, что значительную роль в рассеивании загрязняющих веществ в последние дни сыграли осадки и юго-восточный ветер, пишет ntv.md.

Это улучшение, как мы полагаем, было обусловлено сокращением активности в праздничные дни как транспорта, так и различных видов деятельности, производящих выбросы загрязняющих веществ предприятиями, но и метеорологическими условиями: влияние атмосферных фронтов, колебание воздушных масс, особенно тёплого воздуха, единичные небольшие осадки и юго-восточный ветер с усилением до 12-14 метров в секунду, – рассказала Марина Лунгу, заведующая Экологической лабораторией Агентства по охране окружающей среды.

Специалисты Агентства по охране окружающей среды считают, что экономические агенты могут продолжить работать в обычном режиме, однако в случае предупреждений необходимо соблюдать рекомендации и предпринимать меры для снижения загрязнения воздуха.

С 30 декабря по 4 января в муниципии было зафиксировано более чем двукратное превышение среднесуточной концентрации атмосферных загрязнителей диаметром до 10 микрон.

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