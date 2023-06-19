Качество воды в озёрах муниципия не соответствует санитарным нормам

Качество воды в муниципальных озёрах не соответствует санитарным нормам. Купание в них опасно, предупреждают сотрудники Центра общественного здоровья.
По данным ведомства, в местах отдыха возле озёр были выявлены гельминты, поэтому населению рекомендуют избегать прямого контакта с песком, передаёт radiomoldova.md.
Озёра в муниципии Кишинёв не чистились более 25 лет, рассказал Тудор Пую, специалист столичного Центра общественного здоровья. Он также сообщил, что в песке вокруг некоторых из водоёмов были обнаружены гельминты. Таким образом, в этих местах необходимо строго соблюдать правила гигиены.
По словам представителя Центра общественного здоровья, пробы воды берутся ежемесячно, с мая по сентябрь.
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