Качество воды в озёрах муниципия не соответствует санитарным нормам

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Качество воды в муниципальных озёрах не соответствует санитарным нормам. Купание в них опасно, предупреждают сотрудники Центра общественного здоровья.

По данным ведомства, в местах отдыха возле озёр были выявлены гельминты, поэтому населению рекомендуют избегать прямого контакта с песком, передаёт radiomoldova.md.

Озёра в муниципии Кишинёв не чистились более 25 лет, рассказал Тудор Пую, специалист столичного Центра общественного здоровья. Он также сообщил, что в песке вокруг некоторых из водоёмов были обнаружены гельминты. Таким образом, в этих местах необходимо строго соблюдать правила гигиены.

По словам представителя Центра общественного здоровья, пробы воды берутся ежемесячно, с мая по сентябрь.

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