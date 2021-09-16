Качество питьевой воды в столице проверяется ежедневно

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Сотрудники “Apă-Canal Chişinău” и Муниципального центра общественного здоровья регулярно отбирают воду из городских сетей на анализ. Проверки показывают, что она пригодна для питья и соответствует всем необходимым нормам качества.

Поставщик ежедневно контролирует качество питьевой воды, проверяя её по 25 физико-химическим и бактериологическим параметрам, пишет moldpres.md. Так, в августе специалистами АО “Apă-Canal Chişinău” было взято около 16 тысяч проб воды. Образцы отбираются из реки Днестр, в пунктах приёма воды, на станциях очистки в Кишинёве, из артезианских колодцев и т.д.

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