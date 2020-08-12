Кабмин выделит около 7,8 млн леев на выплату пособий работникам, заразившимся COVID-19

Кабмин выделит около 7,8 млн леев на выплату пособий работникам, заразившимся COVID-19

Около 7,8 млн леев будет выделено из Интервенционного фонда правительства центральным и местным органам власти для предоставления единовременных пособий сотрудникам, заразившимся COVID-19 при исполнении своих служебных обязанностей. Соответствующее постановление принял сегодня на заседании кабинет министров. 

Согласно решению, более 2,1 млн леев получит Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и около 1,9 млн леев – Министерство внутренних дел. Деньги на пособия для сотрудников, инфицированных коронавирусом, предоставят также также министерствам юстиции и обороны, Государственной службе охраны, Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов, местным советам в муниципальных образованиях и районах страны, Исполкому АТО Гагаузия, пишет moldpres.md.

Всего единовременные пособия получат 487 человек. Размер выплаты составит 16 тысяч леев в соответствии с распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова №17 от 13 апреля 2020 года.

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