Кабмин выделит 25,3 млн леев на выплату компенсаций сотрудникам, заболевшим COVID-19

Кабмин выделит 25,3 млн леев на выплату компенсаций сотрудникам, заболевшим COVID-19

Более 25 миллионов леев будет выделено из государственного фонда вмешательства органам центрального и местного публичного управления для предоставления единовременных выплат заразившимся COVID-19 работникам системы здравоохранения, а также другим сотрудникам, заразившимся при исполнении служебных обязанностей. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров.

Как пишет moldpres.md, почти 8,3 миллиона леев получит Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Свыше 3 миллионов – Министерство внутренних дел и около 3,3 миллиона леев – Муниципальный совет Кишинёва. Также средства на выплаты пособий получат Национальный антикоррупционный центр, местные советы, Исполнительный комитет Гагаузии.

Сотрудники, инфицированные COVID-19, получат единовременные выплаты в размере 16 тысяч леев.

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