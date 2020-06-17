Кабмин утвердил молдо-турецкое соглашение о комбинированных грузовых перевозках

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Правительство одобрило на сегодняшнем заседании утверждение договора между РМ и Турцией о комбинированных грузовых перевозках, подписанного 30 декабря 2019 года.

Соглашение было подписано на основании взаимной заинтересованности регламентировать деятельность комбинированных грузовых перевозок между обеими странами. Документ относится к категории межправительственных договоров и состоит из преамбулы и 17 статей, передаёт moldpres.md.

Положения соглашения предусматривают международную комбинированную перевозку грузов железнодорожным, морским и/или автомобильным транспортом, зарегистрированным на территории государства одной из договаривающихся сторон.

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