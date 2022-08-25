Кабмин усилит министерские команды для выполнения программы европейской интеграции Республики Молдова

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В контексте получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС правительство перестроит и укрепит потенциал органов государственной власти для обеспечения качественного и оперативного процесса реализации повестки европейской интеграции. Так, на вчерашнем заседании исполнительная власть приняла решение об укрупнении кабинета министров и реорганизации структурного подразделения анализа, мониторинга и оценки политики внутри министерств в структурное подразделение координации государственной политики и европейской интеграции.

Новое подразделение будет обеспечивать процесс планирования, разработки, мониторинга и оценки государственной политики в соответствии со стандартами ЕС в зависимости от сфер компетенции каждого министерства. Также должностные лица реорганизованной структуры будут следить за выполнением нашей страной всех требований по вступлению в ЕС, подготовят необходимые технические документы в переговорном процессе, сопутствующем вступлению в ЕС, а также будут обеспечивать постоянную связь с аналогичными службами Европейской комиссии и других европейских учреждений.

⁃ Статус страны-кандидата в ЕС требует значительных институциональных усилий, чтобы как можно быстрее привести её в соответствие с европейскими стандартами и сделать приоритетными реформы эффективного управления и правосудия. Предлагаемые сегодня изменения — только первый шаг к укреплению институционального потенциала органов государственной власти, – заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Благодаря этому изменению одной из целей правительства является привлечение молодых специалистов с образованием в области европейской государственной политики, владеющих английским языком и имеющих способности к быстрому обучению.

Также на заседании кабмина был одобрен законопроект, предусматривающий введение новой должности «заместителя генерального секретаря министерства», который будет отвечать за процесс европейской интеграции. Должность заместителя генерального секретаря министерства по европейским делам не является обязательной для органов государственной власти. Каждое министерство должно принять это решение с учетом объёма и сложности задач, а также степени вовлечённости министерства в процесс присоединения нашей страны к ЕС, сообщает moldpres.md.

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