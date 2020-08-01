Кабмин продлил срок выплаты единовременного пособия по безработице для некоторых категорий граждан

Кабмин продлил срок выплаты единовременного пособия по безработице для некоторых категорий граждан

Правительство продлило до 30 ноября срок выплаты единовременного пособия по безработице для патентообладателей, получивших право на его предоставление в период чрезвычайной ситуации. Ранее крайним сроком было 30 июля. 

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что решение продлить срок было принято в результате как обращения патентообладателей, так и Государственной налоговой службы.

Пособие по безработице в размере 2775 леев выдается владельцам действующих патентов и физическим лицам, которые осуществляют деятельность в сфере торговли и оказания услуг на рынках и торговых центрах, но вынужденно приостановили работу на время режима ЧП. До конца июля из госбюджета на эти цели были перечислены 6,3 млн. леев для 3867 получателей, пишет ntv.md.

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