Кабмин продлил срок выплаты единовременного пособия по безработице для некоторых категорий граждан

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Правительство продлило до 30 ноября срок выплаты единовременного пособия по безработице для патентообладателей, получивших право на его предоставление в период чрезвычайной ситуации. Ранее крайним сроком было 30 июля.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что решение продлить срок было принято в результате как обращения патентообладателей, так и Государственной налоговой службы.

Пособие по безработице в размере 2775 леев выдается владельцам действующих патентов и физическим лицам, которые осуществляют деятельность в сфере торговли и оказания услуг на рынках и торговых центрах, но вынужденно приостановили работу на время режима ЧП. До конца июля из госбюджета на эти цели были перечислены 6,3 млн. леев для 3867 получателей, пишет ntv.md.

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