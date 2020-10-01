Кабмин одобрил подписание соглашения о подключении четырёх районов страны к румынскому водопроводу

Кабмин одобрил подписание соглашения о подключении четырёх районов страны к румынскому водопроводу

Правительство одобрило на вчерашнем заседании подписание Соглашения между Молдовой и Румынией о регулировании строительства водопроводов. 

Документ предусматривает подключение к источнику водоснабжения четырёх районов: Ниспорены, Унгены, Фалешты и Глодяны. Проект профинансирует румынский региональный оператор водоснабжения и канализации. Премьер-министр Ион Кику отметил, что необходимо ускорить темпы строительства инфраструктуры.

– От имени правительства хочу поблагодарить представителей местных органов власти Румынии и Молдовы за сотрудничество и подготовку проекта, и желаю успехов в его реализации, – сказал глава кабмина.

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