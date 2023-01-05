К Земле следует комета, которую в последний раз видели неандертальцы

В начале 2023 года Землю посетит недавно открытая комета, которая возможно будет достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Комета C/2022 E3 (ZTF) сейчас проходит через внутреннюю часть Солнечной системы. Она максимально приблизится к Солнцу 12 января, а затем пролетит мимо Земли, максимально приблизившись к нашей планете 1-2 февраля, передает rbc.ua.

– Вероятно, комету можно будет увидеть невооруженным глазом. В бинокль или телескоп комета будет видна в течение нескольких дней. По данным NASA, в Северном полушарии комету можно будет увидеть в утреннем небе, – отмечает Space.com.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, комета имеет период обращения около 50 тысяч лет. То есть последними людьми, которые могли ее видеть, были жители Земли времен ледникового периода, в том числе неандертальцы.

Комету C/2022 E3 (ZTF) идентифицировали в начале марта 2022 года, когда она была замечена широкоугольной обзорной камерой на Zwicky Transient Facility Паломарской обсерватории в Калифорнии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.