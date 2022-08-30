К врачам “скорой” за неделю обратились почти 16 000 человек

К врачам “скорой” за неделю обратились почти 16 000 человек

С 22 по 28 августа в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 15 832 обращения. В стационары были доставлены 6 122 пациента, в том числе 1 365 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: болезни органов дыхания – 3 322 случая, заболевания сердечно-сосудистой системы – 2 429 обращений (45 пациентов с ОКС), неврологические патологии – 2 109 (214 инсультов),  травмы – 1 498.

За отчётный период также поступило 49 обращений по поводу укусов животных или насекомых. Было зарегистрировано 36 случаев ожогов и 15 случаев острых аллергических реакций.

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