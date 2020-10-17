К президентским выборам напечатают почти 3 млн избирательных бюллетеней

К президентским выборам напечатают почти 3 млн избирательных бюллетеней

К президентским выборам, которые пройдут 1 ноября, будет напечатано 2 934 017 избирательных бюллетеней. Решение об этом было одобрено сегодня Центральной избирательной комиссией, пишет ipn.md.

Секретарь ЦИК Максим Лебединский сообщил, что это количество бюллетеней является дополнительным к уже установленному тиражу для открытых за рубежом избирательных участков. Так, ранее Центральная избирательная комиссия приняла решение напечатать 556 тысяч бюллетеней для 139 участков, открытых за границей.

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