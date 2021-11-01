К отоплению в столице подключены все детсады, 50 медучреждений и более 2100 многоквартирных домов

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что все 132 учреждения дошкольного образования в столице были подключены к отоплению. Что касается школ, то во время каникул они либо были отключены от отопления, либо установлены на минимальный уровень подачи тепла. Об этом сообщил врио начальника Управления образования Андрей Павалой.



По его словам, за два дня до возобновления учебного процесса в школах будет установлен необходимый уровень подачи тепла. Стоит отметить, что из 141 школы в Кишинёве 102 подключены к системе централизованного теплоснабжения.

Кроме того, к отоплению на сегодняшний день были подключены 50 медицинских учреждений из 64. Также тепло поставляется в 2154 из 2710 многоквартирных домов. Ещё 290 домов будут подключены до конца сегодняшнего дня.

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