К нему не зарастает народная тропа

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О том, чем важен для эпох бессарабский путь великого русского классика

Наталья Лужина, info@aif.md

Кишинёвский дом-музей А.С. Пушкина отпраздновал своё 75-летие. Всё что находится в его стенах – результат многолетнего труда сотрудников и почитателей творчества поэта. Очень важно передать эту духовную сокровищницу новым поколениям, ведь там хранится красивая и достойная часть истории Молдовы.

Маяк межнационального согласия

Каждый год 10 февраля после возложения цветов к памятнику А. С. Пушкина в центре столицы люди идут в музей, названный его именем, чтобы полистать страницы воспоминаний.

– 75 лет назад случилось знаковое событие для культурной жизни Кишинёва и Молдовы – открылись двери замечательного дома-музея А. С. Пушкина, – отметил руководитель Россотрудничества в Кишинёве Андрей Муравьёв. – Это был первый музей поэта, открытый после окончания войны 1941–1945 годов, что очень символично. Хочется пожелать музею процветания, а людям, которые его сохраняют и развивают, – вдохновения.

3-й секретарь посольства РФ в РМ Оксана Поливанова, зачитывая поздравительное послание, добавила, что после открытия кишинёвский музей стал важной и неотъемлемой частью пушкинского пространства, а организованная к 200-летию пребывания Пушкина в Молдавии экспозиция расширила представление об этом периоде.

– Большим успехом в пушкинском сообществе пользовались проводимые музеем научные конференции под названием «Бессарабская весна». Пушкин и сегодня – самый почитаемый и востребованный русский поэт, чьи жизнь и творчество интересны новым поколениям, – уточнила О. Поливанова.

Бессарабский период А. Пушкина – это неотъемлемая часть национальной молдавской культуры, которая является одним из маяков межнационального согласия. Экс-директор Агентства межэтнических отношений, депутат парламента Елена Белякова уверена, что для нас – счастье, что Пушкин жил и творил в Молдове и у нас сохранились замечательные места, где он успел побывать.

– С 1820 года до дня открытия музея прошло 128 лет. За это время в стране и в самом Кишинёве произошло много событий, – отметила Е. Белякова. – В годы послевоенного восстановления через город планировалось проложить транспортную магистраль, но позже планы поменялись, и она обошла Кишинёв стороной. И вот в 1948 году, когда город ещё был полностью разрушен, в столице открывается музей!

Елена Белякова отметила, что музей приходилось спасать в разных ситуациях, но самое главное, в нём сохранился фонд и традиции. Требуется ещё многое сделать, в том числе и в филиале в селе Долна, а для этого нам необходимо приложить совместные усилия. Только вместе мы можем сделать так, чтобы музей жил и развивался.

Пушкин и сегодня самый почитаемый и востребованный русский поэт, чьи жизнь и творчество интересны новым поколениям.

Созидатели прошлого

Менеджер культурных проектов представительства Россотрудничества в РМ, пушкинист Ольга Батаева проработала в музее Пушкина три десятилетия. Она подчеркнула, что в день рождения музея всегда вспоминают его первого директора Бориса Трубецкого, который в сложное послевоенное время совершил настоящий подвиг.

– Возможно, создание этого удивительного уголка культуры стало для него смыслом жизни, – сказала в своей речи О. Батаева. – Он был директором с 1949 по 1953 год, потом работал в университете, преподавал нам. И очень приятно, что многие его студенты пришли в музей или же продолжили его дело. Надо вспомнить и директора Евгению Сугак, с которой связан золотой период истории музея. И это могут подтвердить люди, приходившие сюда в те годы. Каждая проводимая выставка становилась ярчайшим событием культурной жизни не только Кишинёва, но и страны. У нас проходило множество научных, в том числе и международных конференций. Кроме того, в те годы к нам активно приходили молдавские писатели, а бывший председатель Союза писателей Молдовы академик Михаил Чимпой был постоянным участником наших мероприятий. И я счастлива, что Александру Сергеевичу Пушкину и сегодня посвящают поэтические творения и продолжают изучать его творчество.

Связанные одной миссией

Сотрудники и руководители всех музеев связаны друг с другом не только духовной нитью, но и общими повседневными проблемами, и поэтому хорошо понимают друг друга. И миссия у всех одна – сохранение исторических ценностей и продвижение национальной культуры. Приятно, что с юбилеем своих коллег пришли поздравить профессионалы музейного дела.

– 75 лет для музея на самом деле не так уж много, но это большой период для людей, которые отдали ему значимую часть жизни, – считает директор Национального музея изобразительного искусства РМ художник Тудор Збырня. – Хорошо ли плохо было в разные времена, музей обогащался, менялось его внутреннее пространство, по-другому стали выглядеть экспозиции. Я желаю, чтобы сотрудники никогда не останавливались, потому что музей должен жить. В этой части положительными являются программы и проекты для молодого поколения. Взрослый человек не пойдёт в музей, если он не побывал там в детстве.

Т. Збырня обратил внимание, что сейчас в Молдове действует программа «Музеи будущего», нацеленная на развитие с применением современных мультимедийных технологий, позволяющих виртуально соединиться с другими аналогичными музеями. И в целом, экспозиции с включением современных технологий привлекают молодёжь, а это очень важно.

Поздравить пушкинистов пришёл и генеральный директор старейшего в Молдове Национального музея этнографии и естественной истории Петру Викол.

– Нас мало, но мы сильные и вместе можем сделать многое, – убеждён П. Викол. – Когда я был студентом исторического факультета, мне запомнился именно этот музей. А недавно я прочёл информацию о самых посещаемых местах Кишинёва, и в том списке находится и музей Пушкина. Это говорит о том, что он имеет историческое значение. У всех нас есть определённые проблемы, хозяйственные вопросы. Мы должны работать, засучив рукава, но мы всегда готовы поддержать Дом-музей А.С. Пушкина.

У каждого – свой Пушкин

Известный молдавский публицист, журналист, поэт Борис Мариан отметил, что о Пушкине написаны сотни диссертаций, его личность изучали спецслужбы царской России, о нём писали и говорили его друзья и поклонники разных времён, поэтому сложно добавить что-то новое.

– У меня, как, наверное, у многих людей, есть свой Пушкин, – уточнил Б. Мариан. – Он вошёл в мою жизнь со сказкой о царе Салтане, ради которой я научился читать, а было мне тогда 5-6 лет. С тех пор поэт сопровождает меня по жизни, и я всегда боролся с антипушкинскими течениями в современной Молдове, а у нас были и есть люди, готовые очернить его имя.

Так как Борис Мариан ещё и талантливый переводчик, он перевёл на молдавский язык некоторые стихотворения поэта, в том числе и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Последнее он прочёл на мероприятии, за что был высоко оценён присутствующими.

В этот день в музее царила творческая атмосфера, звучали стихи и музыка, а в один из залов гармонично вписалась пушкиниана Мастера искусств РМ, председателя Товарищества русских художников РМ «М-АРТ» Сергея Сулина, которая будет открыта вплоть до начала ремонтных работ в выставочных залах.

Комментарий

Непрерывное возрождение

Вадим Дрелинский, директор Кишинёвского дома-музея А.С. Пушкина:

– Конечно, хотелось бы, чтобы и у нас в музее появилось мультимедийное оборудование, но сейчас перед нами стоят другие задачи. В этом году у нас продолжится ремонт выставочно-экспозиционных залов – это очень трудоёмкий процесс, поэтому на несколько месяцев музей придётся закрыть. Посетители обращают внимание на трещины на стенах и потолках, но здание нельзя назвать аварийным, просто оно сильно изношено, поскольку фактически с 1986 года здесь не проводилось комплексных строительно-ремонтных работ. Параллельно будет проходить реформирование фонда хранилища. Но будет действовать филиал музея в Долне и домик купца Наумова, который в 2020-21 годах удалось отреставрировать на деньги спонсоров. Дом-музей А.С. Пушкина – исторический памятник национального значения и финансируется из республиканского бюджета, за что мы очень благодарны. Конечно, денег всегда не хватает, но хорошо то, что сам процесс реставрации идёт непрерывно. Подрядчики для проведения ремонтных работ выбираются в ходе тендера на открытой основе, исходя из требований законодательства. Следует учесть, что нам необходимо сохранить исторический вид здания, а это очень непросто. По некоторым сложным вопросам мы консультируемся напрямую с Министерством культуры.

Юбилей мы отпраздновали, теперь продолжаем реставрационные работы, чтобы никого не смущал изношенный вид зданий. Ведь к нам приходят не только жители Кишинёва, но и гости столицы, приезжают учащиеся и студенты со всей республики. Дом-музей А.С. Пушкина востребован во все времена.