К началу учебного года отремонтируют 9 подъездных дорог к столичным учебным заведениям

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что работы включают в себя ремонт тротуаров, замену бордюров, асфальтирование проезжей части.

В настоящее время работы ведутся на подъездной дороге к лицею «Михай Эминеску» по ул. Варшовия, 2 и в детском саду №139 по ул. Прага, 82, в лицее «М. Ломоносова» на улице Путней, 93, детском саду №160 по ул. Г. Мадан, 85/1, лицее «Гаудеамус» по ул. П. Заднипру, 14/4.

В лицее «Юлия Хаждеу» по ул. Титулеску, 18 и в детском саду №89 по ул. Зелинского, 26/3 работы уже завершены.

Завтра начнутся работы в начальной школе и детском саду №90 по улице Дачия, 52, далее следует Теоретический лицей «Михай Маринчук» по ул. И. Пеливан, 30/2, – уточнил градоначальник.

В дальнейшем будут осуществлены работы по восстановлению подъездных путей к другим учебным заведениям в рамках текущего ремонта подъездов и тротуаров во дворах многоквартирных домов на Чеканах, Рышкановке, Буюканах и в остальных секторах.

Также продолжается ремонт 35 дворов многоквартирных домов, по 7 в каждом секторе. Некоторые подъездные пути во дворы уже восстановлены.

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