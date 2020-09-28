К концу октября-началу ноября ремонт дорог в населенных пунктах будет завершён (ВИДЕО)

К концу октября-началу ноября ремонт дорог в населенных пунктах будет завершён (ВИДЕО)

На сегодняшнем совещании руководства страны речь шла и о ходе ремонта дорог в Молдове. Как рассказал Игорь Додон, 45% работ уже выполнено, еще 25% – в процессе. 

– Почти по 70% проектов ремонтные работы закончились или находятся в процессе. Ежедневно 20 000 рабочих задействованы в программе «Хорошие дороги для всех». К концу октября-началу ноября закончим ремонт во всех населенных пунктах в рамках программы, – отметил он.

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