К концу года в столице должны завершить ремонт канализационных сетей

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В центре города продолжаются работы по восстановлению бытовых коллекторов, проводимые АО “Apă-Canal Chișinău”.

Поставщик уточняет, что недавно были завершены работы на нескольких участках. Речь идёт об улице Алексея Матеевича, на участке между улицами Влайку Пыркэлаб и Василе Александри, где заменено более 339 погонных метров канализационной сети. Ремонт выполнен и на улице Николае Йорга, на отрезке между улицами Букурешть и Алексея Матеевича. Здесь заменено около 680 погонных метров канализационной сети, пишет ipn.md.

В настоящее время идут работы на улице Митрополит Дософтей, на участке между улицами Сфатул Цэрий и Триколорулуй. Всего здесь будет заменено 378 погонных метров сети.

По данным “Apă-Canal Chișinău”, восстановление бытовых коллекторов предстоит завершить к концу текущего года.

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