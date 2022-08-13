К концу года в Кишинёве откроют ещё два молодёжных центра

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Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что новые центры будут находиться в секторах Центр и Ботаника.

Инвестиции в нашу молодёжь – это то, что нас заботит постоянно. Мы поддерживаем молодёжный сектор столицы, развивая услуги в рамках 8 молодёжных центров муниципия. Мы поддерживаем неправительственные молодёжные организации в рамках Муниципальной грантовой программы на сумму 500 тысяч леев, чтобы молодые люди могли развивать проекты и мероприятия, направленные на молодёжь в Кишинёве. Не менее важно участие молодёжи в процессе принятия решений, и мы будем поддерживать молодых людей в создании и укреплении представительских структур как в секторах, так и в пригородах, – подчеркнул Чебан.

Ещё одним важным аспектом для молодёжи, по словам градоначальника, является расширение экономических прав и возможностей. Запущенная Муниципальная программа Start-Up для молодёжи направлена на поддержку молодых предпринимателей в развитии бизнеса дома. Вскоре у столицы будет концепция развития пространства для молодёжи, чтобы они могли развивать свои бизнес-идеи.

Стратегия развития молодёжного сектора является важным документом, над которым я много работал, и я хочу, чтобы установленные приоритеты развития молодёжного сектора помогали и привлекали как можно больше молодых людей. Желаем вам и дальше вдохновляться и творить добро, а ваша инициативность ещё больше способствует развитию молодежного сектора, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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