К Храму города в столице появятся 3 двухзвенных троллейбуса (ВИДЕО)

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Общественный транспорт в Кишинёве постепенно обновляется. К Храму города в столице появятся 3 двухзвенных троллейбуса, а до конца года ещё 30 троллейбусов будут собраны.

Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан в ходе телепередачи “Miezul Zilei” на Moldova 1.

Мы бы хотели, чтоб их было 5, но пока как минимум 3 двухзвенных троллейбуса вместимостью 100 человек будут курсировать в Кишинёве. Двухзвенных троллейбусов в столице не было с 90-х годов, а двухзвенного транспорта – с 2004 года. В период пандемии очень важно сократить скопление людей, – отметил Чебан.

Глава муниципия также добавил, что ещё 25 подержанных троллейбусов с 7-летней гарантией будут доставлены в Кишинёв из Риги.

Что касается приобретения 100 автобусов для муниципия, Ион Чебан выразил надежду, что уже через полгода они будут привезены в столицу.

Далее должны быть соблюдены официальные процедуры как на центральном, так и на местном уровнях. Надеюсь, что всё будет в соответствии с контрактом, и их быстро доставят в Кишинёв. Первые 60 автобусов прибудут через 6 месяцев, а все 100 – в течение 9 месяцев. Но я думаю, что это произойдет раньше, – уточнил градоначальник.

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