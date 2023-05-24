К 2050 году воды Арктики летом будут свободны от льда

0

Меры по защите озонового слоя позволили на 15 лет отсрочить наступление лета, когда воды Арктики летом будут свободны от льда.

Как сообщает «Газета.ru», более старые климатические прогнозы предполагали, что впервые такое лето должно было наступить примерно в 2035 году.

Расчеты показывают, что если бы не меры, предусмотренные Монреальским протоколом, расчетная глобальная средняя температура поверхности была бы примерно на 0,5 градуса выше, а арктическая полярная шапка стала бы теплее на 1 градус к 2050 году. Однако государства существенно сократили выброс парниковых газов.

В результате, отмечают Лоренцо Полвани и его коллеги, представляющие Колумбийский университет, обновленные модели показывают, что арктическое лето без льда должно наступить в 2050 году.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.