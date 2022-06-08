К 2040 году население Молдовы сократится до 1,7 млн человек, а в ближайшие 3 года уедут 15,5% молдаван

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Согласно последним статистическим данным, население Республики Молдова на 1 января 2021 года составляло 2,597 млн ​​человек. Среди них – 1,357 млн ​​женщин и 1,239 млн мужчин. Для сравнения, в 2014 году в Молдове проживало 2,87 миллиона человек.

По экспертным оценкам, к 2040 году население Молдовы сократится до 1,7 млн человек, что на 34,5% меньше по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что около половины от общей численности населения составят люди в возрасте 50 лет и старше, при этом поколения старше 60 лет составят одну треть. Среди возрастного населения будет наблюдаться существенный гендерный дисбаланс, что скажется на резком увеличении числа домохозяйств, возглавляемых одинокими пожилыми женщинами, и окажет значительное влияние на рост уровня бедности среди женщин пожилого возраста, пишет diez.md.

Продолжающаяся эмиграция трудоспособного населения (не менее 15,5% молдаван планируют покинуть страну в ближайшие три года) на фоне старения населения приведёт к более сильному влиянию демографической структуры на развитие страны.

По данным экспертов, количество детей в молдавских семьях чаще всего меньше двух из-за финансовых проблем и необходимости совмещать работу и семейную жизнь, учитывая ограниченную доступность рабочих мест и качественных государственных услуг по уходу за детьми.

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