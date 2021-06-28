К 1 сентября примария отремонтирует 88 столичных детских садов

К 1 сентября примария отремонтирует 88 столичных детских садов

Для этого было выделено 29 миллионов 260 тысяч леев.

Временный руководитель Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб заявил, что в 19 детских садах ремонт уже завершён.

В 48 работы по закупке ремонтных материалов выполнены – контракты на начало работ будут подписаны в ближайшее время. 10 учреждений ожидают заключения контрактов на ремонтные работы, а в 11 контракты на ремонт уже подписаны, – уточнил Павалой.

По словам чиновника, пишет moldpres.md, до конца лета в 88 детских садах будут завершены ремонтные работы. Всего в столице насчитывается 126 дошкольных учреждений.

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