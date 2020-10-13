Южная Корея предоставила партию компьютеров для молдавских школ

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Министерство образования, культуры и исследований сегодня передало 50 ноутбуков в 30 образовательных учреждений 26 административно-территориальных единиц, подаренных партнёрами из Республики Корея. Каждое учреждение получит по 5 компьютеров.

В ходе церемонии передачи министр Игорь Шаров заявил, что приоритет ведомства – оснащение компьютерами как можно большего количества учебных заведений страны.

Я высоко ценю усилия, приложенные нашими внешними партнёрами для оснащения школ Республики Молдова компьютерами. Надеюсь, что учащиеся и учителя в полной мере воспользуются предлагаемыми возможностями, – сказал Шаров.

Как сообщили в Министерстве образования, в ноябре будут получены в дар ещё 150 компьютеров от южнокорейских партнёров, пишет moldpres.md.

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