Юрий Хармелин ушёл из жизни

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Культурный Кишинёв понёс тяжелую утрату – ушёл из жизни Юрий Хармелин, создатель и бессменный руководитель театра “С улицы Роз”. Об этом в своём Telegram-канале сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Это был блестящий режиссёр, уникальный педагог, прекрасный человек. Вечная память Юрию Аркадьевичу, – отметил он.

Юрий Хармелин был заслуженным деятелем искусств Молдовы, кавалером ордена “Трудовая слава”. В феврале этого года театру “С улицы Роз” было официально присвоено его имя.

Коллектив “Аргументов и фактов в Молдове” приносит соболезнования родным и близким Юрия Аркадьевича.

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