Юный автолюбитель врезался в столб, испугался и уехал

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За рулём Opel Vectra находился 19-летний житель Каменки. Он объяснил автоинспекторам, что начал разворачиваться задним ходом. На улице было темно, шёл дождь, парень не заметил столб и влетел в него.

От удара электроопора наклонилась и заискрила. Молодой человек испугался и решил уехать, пишет novostipmr.com.

За уезд с места ДТП нарушителю может грозить штраф, лишение права управления сроком от 1 года до 2-х лет или арест сроком на 15 суток.

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