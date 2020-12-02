Юные угонщики не смогли завести ВАЗ и обокрали его

Юные угонщики не смогли завести ВАЗ и обокрали его

Житель Днестровска заявил в милицию о попытке угона автомобиля.

Транспортное средство было припарковано во дворе дома. Хозяин ВАЗ обнаружил, что у авто разбито боковое стекло, повреждён замок зажигания.

Злоумышленникам не удалось завести автомобиль. Похитив из салона некоторые личные вещи заявителя, они скрылись, пишет mvdpmr.org.

Вскоре были установлены личности нарушителей: 17-летнего жителя Днестровска и 16-летнего жителя Незавертайловки. Младший ранее уже был привлечён к уголовной ответственности за грабёж, кражу, угон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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