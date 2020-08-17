Юные бандиты: в столице трое подростков ограбили прохожего

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Трое 16-летних жителей столицы были задержаны сотрудниками полиции сектора Рышкановка по обвинению в уличном ограблении. Ранее подростки уже совершали аналогичные правонарушения.

Юноши подошли ночью на улице к мужчине и силой отобрали у него портмоне с деньгами и банковскими картами, а также мобильный телефон “Iphone X”. Потерпевший оценил ущерб в 49 600 леев.

Вскоре правонарушители были задержаны и сознались в содеянном. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подросткам грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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