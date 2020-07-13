Юные бандиты: двое несовершеннолетних с подельником ограбили прохожего

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В ночь на 6 июля на 19-летнего жителя столицы напали трое неизвестных и силой отняли сумку, в которой были деньги, наушники и документы. Инцидент произошёл в секторе Буюканы.

В ходе следственных мероприятий полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое юношей в возрасте 11 и 15 лет и 24-летний житель столицы. Задержанные признали свою вину. Изъятое было возвращено потерпевшему.

Как оказалось, несмотря на свой возраст, несовершеннолетние и ранее попадались на аналогичных правонарушениях. В соответствии с действующим законодательством, за грабёж предусмотрено тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

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