Юные автоворы вскрыли авто и украли сумку с деньгами и документами (ВИДЕО)

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17-летний и 20-летний жители столицы были задержаны сотрудниками полиции сектора Рышкановка за кражу из автомобиля.

Полиция установила, что подозреваемые вскрыли замок в автомобиле Dacia, припаркованном во дворе жилого дома на улице Николая Димо, и украли из салона машины женскую сумку, в которой были деньги, пара очков, зарядное устройство, мобильный телефон и документы. Пострадавшая сторона оценила ущерб в 6 450 леев.

Действия нарушителей попали на камеры наблюдения. Оказалось, что подозреваемые ранее попадались за аналогичные правонарушения.

За кражу задержанным грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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