Юноша сломал приятелю нос, пытаясь выбить долг

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Звонок правоохранителям поступил из Бендерской городской больницы. К ним привезли 16-летнего пациента с закрытым переломом носа.

Выяснилось, что парень встретился со своим 17-летним знакомым. Между ними произошла словесная перепалка. Ссылаясь на то, что два года назад младшему юноше был передан мобильный телефон, старший стал требовать возврата денег. Получив отказ, молодой человек стал бить оппонента по лицу, пишет mvdpmr.org.

По факту случившегося проводится проверка. Юноша может быть привлечён к уголовной ответственности.

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