ЮНИСЕФ передал партию защитных средств для медработников первой линии

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ЮНИСЕФ доставил партию средств индивидуальной защиты для работников первой линии в медицинских учреждениях и на пограничной службе. Помощь включает 100 тысяч хирургических масок, 20 тысяч защитных экранов для лица и 500 тысяч пар перчаток.

Большинство защитных средств, пишет ipn.md, будет предоставлено медицинским работникам, работающим непосредственно с пациентами, для защиты их от риска заражения COVID-19.

Мы должны помочь обеспечить их защиту, поскольку смелость медицинских работников и других сотрудников, находящихся на передовой линии борьбы с COVID-19, просто невероятна, – отметила представитель ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Йонгсма. Средства индивидуальной защиты поступят, прежде всего, в медицинские учреждения, занимающиеся уходом за детьми, инфицированными COVID-19, и смогут покрыть их потребности на 6 месяцев, – уточнил директор Института неотложной медицинской помощи Михай Чокану.

Из общей партии 20 тысяч масок и 80 тысяч пар перчаток будут переданы сотрудникам Пограничной полиции.

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