Юг Молдовы поддерживает Избирательный блок коммунистов и социалистов

Юг Молдовы поддерживает Избирательный блок коммунистов и социалистов

С декларациями в поддержку Избирательного блока коммунистов и социалистов накануне выступили выступили примар и советники села Ферапонтьевка Комратского района, районные советники Тараклии, местные избранники Новосёловки, Валя Пержей и Виноградовки. 

В декларациях отмечается, что Избирательный блок коммунистов и социалистов – это команда единомышленников, которые обладают опытом, знаниями, человеческим и интеллектуальным потенциалом, необходимыми для того, чтобы сохранить нашу страну и защитить граждан. Местные избранники призывают жителей своих населённых пунктов поддержать блок ПКРМ-ПСРМ на выборах 11 июля.

До настоящего времени в поддержку Избирательного блока коммунистов и социалистов высказались 9 председателей районов, 13 вице-председателей, 201 районных/муниципальных советников, 772 советника первого уровня, 115 примаров и 10 вице-примаров по всей Молдове.

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